В Винницкой области после монетизации субсидий выросли долги за газ

На конец марта 2019 года задолженность клиентов "Винницагаз Сбыт" за потребленный газ достигла 825 млн гривен. До сих пор не рассчитались за февраль около 11,4% получателей монетизированной субсидии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что должники рискуют остаться без государственной помощи, ведь органы соцзащиты должны прекратить начисление субсидии в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен.

"Уровень расчетов населения за потребленный в феврале природный газ снизился по сравнению с январем и составил лишь 61,3%. Бытовые потребители, которые не имеют льгот и субсидий, задолжали предприятию на 1 апреля 2019 года 774 млн гривен. Это на 16 млн гривен больше, чем на 1 марта", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, почти четверть должников из числа бытовых потребителей составляют субсидианты. В компании такую ​​тенденцию связывают с переходным периодом в процессе монетизации субсидии.

"По состоянию на 31 марта 2019 года за потребленный в феврале газ рассчитались 88,6% субсидиантов. Компания с пониманием отнеслась к задержкам оплаты за февраль в марте через переходный этап к монетизации субсидии. Однако, 11,4% или 17,8 тыс. потребителей данной категории все же рискуют потерять государственную помощь из-за задержки в оплате полученными "на руки" средствами", - говорит директор "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Компания одобряет монетизацию субсидий, как необходимый шаг для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей. Однако, по словам пресс-службы, получатели монетизированной субсидии должны четко соблюдать платежную дисциплину, чтобы оправдать доверие государства, не допустить долгов и не потерять государственную поддержку в дальнейшем.

"Винницагаз Сбыт" с начала текущего года уже разосланы более 50 тыс. сообщений должникам о прекращении газоснабжения. С целью недопущения крайних мер ООО "Винницагаз Сбыт" предлагает своим клиентам заключить договор реструктуризации долга с составлением графика оплаты. В случае непогашения долга компания вынуждена будет дать поручение оператору ГРМ прекратить поставки голубого топлива таким потребителям и начать процедуру взыскания задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении.