В Винницкой области в мае на 45% выросло потребление газа

Потребители газа Винницкой области в мае 2020 года использовали 15,8 млн куб. м голубого топлива. В то же время, в мае прошлого года потребление составило 10,9 млн куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"Увеличение произошло потому, что для отопления из-за холодной погоды в мае жители Винницкой области использовали газ, а на электроэнергию. Единица энергии (кВт*ч) газа из-за постепенного снижения цены в течение года уже в четыре раза дешевле электроэнергии", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года клиенты "Винницагаз Сбыт" увеличили потребление природного газа на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам пресс-службы, прежде всего это связано с погодными условиями - снижением температуры воздуха, а также карантином, когда подавляющее большинство граждан оставалась дома и интенсивно потребляла энергоресурс. На увеличение потребления газа также повлияло значительное снижение цены газа, единица энергии которого в мае стоит 0,28 гривен за кВт*ч, что более чем в четыре раза дешевле электроэнергии.

"В мае повысился уровень расчетов. В частности, задолженность бытовых потребителей за природный газ по состоянию на конец мая 2020 года уменьшилась на 56,4 млн гривен", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Поскольку карантин в стране продолжается, хоть и с послаблениями, компания призывает клиентов не подвергать себя опасности и не посещать людные места. "Чтобы рассчитаться за газ безопасно и в любое время, можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами 104, в частности Личным кабинетом, мобильными приложениями 104 Mobile, вайбер-ботом 7104ua в Viber", - говорится в сообщении.