В Винницкой области группа лесорубов нанесла ущерб на 3 млн гривен

В Винницкой области Служба безопасности Украины задержала организатора группы, имеющей отношение к незаконной вырубке более 200 ценных пород деревьев для продажи. Сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли государству составляет более 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, пять жителей региона наладили схему нелегального сбыта лесосырья. Сотрудники СБУ задокументировали факт вырубки злоумышленниками дубов на территории Винницкого района для продажи местным коммерсантам.

За непривлечение к уголовной ответственности организатор нелегального бизнеса предложил деньги чиновнику "Госэкоинспекции" и сотруднику спецслужбы, которые сразу сообщили своему руководству о полученном "предложении". Оперативники СБУ задержали лидера группы при попытке передачи взятки.

За 5 тыс. американских долларов фигурант пытался избежать ответственности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Жидачевской РГА и голове Ходоровской ОТО, за возможное участие в схеме по вырубке лесов и присвоение древесины на 2 млн гривен.