ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Винницкой области из-за долгов прекращена подача газа для 15 тыс. потребителей

Новости » Энергетика    19.07.2019 - 18:12
В Винницкой области из-за долгов прекращена подача газа для 15 тыс. потребителей
Иллюстративное фото (УНИАН)

На 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Винницагаз Сбыт" имеют 316 тыс. клиентов

В Винницкой области из-за долгов прекращена подача газа для 15 тыс. потребителей. Перед отключением все потребители, которые задолжали 37 млн ​​гривен, неоднократно получали от "Винницагаз Сбыт" сообщения о необходимости погашения долга. В июле очередные сообщения получили еще 17 тыс. должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Винницагаз Сбыт" имеют 316 тыс. клиентов. В большинстве случаев это неуплаченные суммы за предыдущие периоды, обычно в отопительные сезоны. Текущие платежи в летние месяцы поступают своевременно.

"Мы надеемся на погашение долгов в межотопительный период, отправляем потребителям сообщения и предупреждения. В случае отсутствия встречного движения вынуждены прекращать подачу газа. К началу нового отопительного сезона задолженность должна быть сведена к минимуму. От этого зависит стабильность поставок газа в регионе", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, компания прибегает к прекращению газоснабжения только после письменных сообщений. Поэтому все должники неоднократно получают предупреждения о прекращении поставок газа. С начала июля такие предупреждения направлены уже 17 тыс. потребителей. Во избежание прекращения поставки газа, потребители должны погасить долги, или, по согласованию "Винницагаз Сбыт", могут заключить договор реструктуризации и погасить долг частями по взаимно согласованному графику.

"Криворожгаз" открыл четвертый современный Центр обслуживания клиентов "Николаевгаз Сбыт": популярность онлайн-платежей за газ выросла на треть
Новости Украины Винницагаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь