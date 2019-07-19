Иллюстративное фото (УНИАН)

На 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Винницагаз Сбыт" имеют 316 тыс. клиентов

В Винницкой области из-за долгов прекращена подача газа для 15 тыс. потребителей. Перед отключением все потребители, которые задолжали 37 млн ​​гривен, неоднократно получали от "Винницагаз Сбыт" сообщения о необходимости погашения долга. В июле очередные сообщения получили еще 17 тыс. должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На 1 июля текущего года задолженность за газ перед "Винницагаз Сбыт" имеют 316 тыс. клиентов. В большинстве случаев это неуплаченные суммы за предыдущие периоды, обычно в отопительные сезоны. Текущие платежи в летние месяцы поступают своевременно.

"Мы надеемся на погашение долгов в межотопительный период, отправляем потребителям сообщения и предупреждения. В случае отсутствия встречного движения вынуждены прекращать подачу газа. К началу нового отопительного сезона задолженность должна быть сведена к минимуму. От этого зависит стабильность поставок газа в регионе", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, компания прибегает к прекращению газоснабжения только после письменных сообщений. Поэтому все должники неоднократно получают предупреждения о прекращении поставок газа. С начала июля такие предупреждения направлены уже 17 тыс. потребителей. Во избежание прекращения поставки газа, потребители должны погасить долги, или, по согласованию "Винницагаз Сбыт", могут заключить договор реструктуризации и погасить долг частями по взаимно согласованному графику.