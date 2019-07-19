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На 1 липня поточного року заборгованість за газ перед "Вінницягаз Збут" мають 316 тис. клієнтів

У Вінницькій області через борги припинена подача газу для 15 тис. споживачів. Перед відключенням всі споживачі, які заборгували 37 млн гривень, неодноразово отримували від "Вінницягаз Збут" повідомлення про необхідність погашення боргу. У липні чергові повідомлення отримали ще 17 тис. боржників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На 1 липня поточного року заборгованість за газ перед "Вінницягаз Збут" мають 316 тис. клієнтів. У більшості випадків це несплачені суми за попередні періоди, зазвичай в опалювальні сезони. Поточні платежі в літні місяці надходять вчасно.

"Ми сподіваємося на погашення боргів у міжопалювальний період, відправляємо споживачам повідомлення та попередження. У разі відсутності зустрічного руху змушені припиняти подачу газу. До початку нового опалювального сезону заборгованість повинна бути зведена до мінімуму. Від цього залежить стабільність поставок газу в регіоні", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, компанія вдається до припинення газопостачання тільки після письмових повідомлень. Тому всі боржники неодноразово отримують попередження про припинення постачання газу. З початку липня такі попередження спрямовані вже 17 тис. споживачів. Щоб уникнути припинення постачання газу, споживачі повинні погасити борги, або, за погодженням "Вінницягаз Збут", можуть укласти договір реструктуризації і погасити борг частинами по взаємно узгодженого графіку.