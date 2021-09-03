В Винницкой области за 90 дней отремонтировали 116 км "дороги президентов"

По словам заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, дорогу Р-08 в Винницкой области отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д.

Компания-подрядчик уверяет, что гарантийный срок службы дорожного полотна - 7 лет.

"Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев-Кишинев", - отметил Андрей Ивко.

На автодороге отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб. Трасса Р-08 ведет к пункту пограничного пропуска, где планируют построить мост Ямполь-Косэуць. Тендер выиграла "Автострада", сейчас проходят подготовительные работы, обустройство подъездов к мосту.

Кроме того, продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения, пограничных пунктов.

Ремонт дороги государственного значения Р-08 Немиров - Ямполь начали 18 мая 2021 года, завершили - 20 августа 2021 года.

В частности, специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, устроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.

"Вблизи населенных пунктов устраивается освещение, тротуары, наносится разметка. Обещали - сделали!" - подчеркнул глава ОГА Сергей Борзов.