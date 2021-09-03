ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Винницкой области за 90 дней отремонтировали 116 км "дороги президентов"

Новина українською →
Винница, Пятница 03 сентября 2021 11:38
В Винницкой области за 90 дней отремонтировали 116 км "дороги президентов" Фото: в Винницкой области за 90 дней отремонтировали 116 км "дороги президентов"
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области завершился ремонт 116 км "дороги президентов" - трассы Р-08 Немиров-Ямполь, которая идет к границе с Молдовой. Маршрут восстановили за рекордные три месяца в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка",

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Винницкой ОГА.

По словам заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, дорогу Р-08 в Винницкой области отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д.

Компания-подрядчик уверяет, что гарантийный срок службы дорожного полотна - 7 лет.

"Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев-Кишинев", - отметил Андрей Ивко.

В Винницкой области за 90 дней отремонтировали 116 км &quot;дороги президентов&quot;

На автодороге отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб. Трасса Р-08 ведет к пункту пограничного пропуска, где планируют построить мост Ямполь-Косэуць. Тендер выиграла "Автострада", сейчас проходят подготовительные работы, обустройство подъездов к мосту.

Кроме того, продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения, пограничных пунктов.

Ремонт дороги государственного значения Р-08 Немиров - Ямполь начали 18 мая 2021 года, завершили - 20 августа 2021 года.

В частности, специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, устроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.

"Вблизи населенных пунктов устраивается освещение, тротуары, наносится разметка. Обещали - сделали!" - подчеркнул глава ОГА Сергей Борзов.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать четыре с половиной тысячи километров государственных дорог и две тысячи километров местных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин