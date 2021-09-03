У Вінницькій області за 90 днів відремонтували 116 км "дороги президентів"

Фото: в Вінницькій області за 90 днів відремонтували 116 км "дороги президентів"

У Вінницькій області завершився ремонт 116 км "дороги президентів" - траси Р-08 "Немирів-Ямпіль", що йде до кордону з Молдовою. Маршрут відновили за рекордні три місяці у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Вінницької ОДА.

За словами заступника голови Укравтодору Андрія Івка, дорогу Р-08 на Вінниччині відремонтували з використанням сучасних технологій та забезпеченням відповідних вимог щодо освітлення, облаштування узбіч тощо. Компанія-підрядник запевняє, що гарантійний термін служби дорожнього полотна – 7 років. "Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ-Кишинів", - зазначив Андрій Івко. На автодорозі відремонтували 8 мостових споруд, перевлаштували та подовжили 55 водопропускних труб. Траса Р-08 передує прикордонному пропуску, де планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Тендер виграла "Автострада", наразі проходять підготовчі роботи, облаштування під’їздів до мосту. Крім цього, тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова стосовно точки з’єднання, прикордонних пунктів. Ремонт дороги державного значення Р-08 "Немирів - Ямпіль" почали 18 травня 2021 року, завершили - 20 серпня 2021 року. Зокрема, фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші та верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші. "Поблизу населених пунктів влаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка. Обіцяли - зробили!" - наголосив голова ОДА Сергій Борзов.