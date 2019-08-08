В Винницкой области 30 тыс. потребителей вернут 12 млн грн. сэкономленных субсидий

До конца августа ООО "Винницагаз Сбыт" ожидает получить из госбюджета 12,16 млн гривен, которые будут зачислены на лицевые счета 30 тыс. клиентов. Это суммы не использованных потребителями субсидий в прошлый отопительный период, которые раньше были возвращены в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После изменения законодательства и перерасчета государство возвращает эти средства на лицевые счета потребителей газа Винницкой области. Они смогут использовать сэкономленные субсидии для последующих расчетов за газ. Средства будут направлены ООО "Винницагаз Сбыт" для возмещения расходов на оплату потребленного газа", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что по окончанию отопительного сезона, в июне текущего года, предприятием были возвращены в государственный бюджет более 28 млн гривен не использованных субсидий. Постановлением КМУ № 595 от 26 июня 2019 г. внесены изменения в правительственное постановление от 23.08.2016 г. № 534 "Некоторые вопросы предоставления субсидий для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг". В связи с этим "Винницагаз Сбыт" на 1 августа произведен перерасчет 30 тысячам получателей субсидии на общую сумму 12,16 млн гривен. Возвращение этих средств из государственного бюджета на лицевые счета потребителей газа компания ожидает на конец августа текущего года.

"Полученные средства будут учтены в последующих расчетах субсидиантов. При наличии задолженности у потребителя за период предоставления государственной помощи - в счет погашения долга", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Также в компании подчеркнули, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 гривен и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается. Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители не должны допускать долгов или, по согласованию с "Винницагаз Сбыт", заключить договор реструктуризации. Субсидиантам, которые не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги, субсидия на следующий период назначается без представления новых заявлений и деклараций.