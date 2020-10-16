ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Виннице пациентов с COVID-19 заставляли покупать бесплатные лекарства, - Степанов

Винница, Пятница 16 октября 2020 03:23
В Виннице пациентов с COVID-19 заставляли покупать бесплатные лекарства, - Степанов
Фото: больница (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В одной из больниц Винницы вынуждали пациентов покупать лекарства самим, удерживая при этом на своем счету средства, выделенные для борьбы с коронавирусом. На лечение больных коронавирусом выделяют от 13 до 40 тысяч гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

Также он сказал, что было принято постановление о введении дополнительных коэффициентов в связи с резким увеличением больных.

"НСЗУ по моему поручению обсчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.

Он также добавил, что принято решение о выделении средств на закупку вакцин для групп риска: медработников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников.

Степанов заявлял, что в Украине около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Врачи обращают внимание на симптоматику.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь