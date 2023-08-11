UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи

Фото: у Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Вінницькій та Хмельницькій областях сьогодні, 11 серпня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними місцевих жителів, вибухи було чути у Хмельницькому. Також звуки, схожі на вибухи, пролунали у Вінницькій області.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у регіоні. Він заявив, що працюють сили ППО, та закликав жителів залишатися в укриттях.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, після 10:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу запуску ракет з Росії.

Пізніше військові повідомили, що зафіксовані пуски ракет "Кинджал" з літака МіГ-31К у напрямку Київської області. При цьому у столиці пролунали вибухи. Влада повідомила, що працює протиповітряна оборона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьвибухиХмельницкая областьВійна в УкраїніВійна Росії проти Українивоздушная тревога