ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вінницькій області повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Вінницька область, Неділя 18 грудня 2022 19:39
У Вінницькій області повідомляють про вибухи Фото: у Вінницькій області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Вінницькій області сьогодні, 18 грудня ввечері чули звуки вибухів. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Тим часом в мережі пишуть про ймовірну атаку іранських дронів "Шахед" на область та роботу ППО.

"Повідомляють про вибух у Вінницькій області, попередньо - ППО", - йдеться в місцевих пабліках.

Крім того, повідомляється і про один збитий ворожий БПЛА.

Втім, офіційних коментарів щодо цього від влади поки не надходило.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки росіян на Україну, ворог також спрямував свої ворожі сили на Вінницьку область, втім українським силам вдалося збити в регіоні 6 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область вибухи дрони ПВО
NEWS
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
Скільки треба часу? В ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах