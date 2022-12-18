У Вінницькій області повідомляють про вибухи

У Вінницькій області сьогодні, 18 грудня ввечері чули звуки вибухів. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Тим часом в мережі пишуть про ймовірну атаку іранських дронів "Шахед" на область та роботу ППО.

"Повідомляють про вибух у Вінницькій області, попередньо - ППО", - йдеться в місцевих пабліках.

Крім того, повідомляється і про один збитий ворожий БПЛА.

Втім, офіційних коментарів щодо цього від влади поки не надходило.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки росіян на Україну, ворог також спрямував свої ворожі сили на Вінницьку область, втім українським силам вдалося збити в регіоні 6 ракет.

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