У Вінницькій області главу військкомату затримали під час отримання хабара

За даними прокуратури, чоловік передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

Потім він поясним як заповнити дані документи та те, як незаконно використовувати їх на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. Він також підтвердив можливість ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією.

Таким чином використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією.

Фото: затримання працівника військкомату (t.me/pgo_gov_ua)

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно співробітниці Уманського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили дві підозри за те, що вона допомагала військовозобов’язаному уникнути мобілізації до ЗСУ.

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