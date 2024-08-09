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У Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (фото)

П'ятниця 09 серпня 2024 18:00
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У Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (фото) Фото: у Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (vn.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Вінницькій області неадекватний чоловік на одному з кладовищ пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як розповіли у поліції, вранці п'ятниці, 9 серпня, до них звернулись відвідувачі одного з кладовищ та заявили про пошкодження пам'ятників та захоронень.

Було встановлено, що зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 37-річний чоловік, якого затримали в місцевому парку впродовж години. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

Фото: у Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (vn.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що у Києві підліток побив ветерана війни. Кривдник "пред'явив" чоловіку претензії через його зачіску, поліція вже відкрила справу.

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