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В Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (фото)

Пятница 09 августа 2024 18:00
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В Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (фото) Фото: в Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (vn.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Винницкой области неадекватный мужчина на одном из кладбищ повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как рассказали в полиции, утром пятницы, 9 августа, к ним обратились посетители одного из кладбищ и заявили о повреждении памятников и захоронений.

Было установлено, что злоумышленник повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных. Он ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото погребенных, срывал флаги и флагштоки.

Сотрудники полиции установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 37-летний мужчина, задержанный в местном парке в течение часа. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит, что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.

Фото: в Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (vn.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии по его прическе, полиция уже открыла дело.

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