У Вінницькій області чоловік помер під час затримання поліцією: справу розслідує ДБР

У Вінницькій області під час затримання поліцією помер 51-річний чоловік. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, 22 липня близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді без номерних знаків та шолома.

У ході спілкування водій відмовився представитися та намагався втекти. Правоохоронці прийняли рішення затримати його, проте після того, як на чоловіка одягнули кайданки, він втратив свідомість.

За даними слідства, службовці намагалися надати йому першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте чоловік помер ще до її приїзду. Попередньо, причиною смерті могли стати проблеми із серцем, проте ДБР очікує офіційних висновків експертиз.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Наразі вже допитано кількох свідків серед місцевих жителів, вилучено відео з нагрудних боді-камер правоохоронців. Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спецзасобів, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.