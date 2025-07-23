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В Винницкой области мужчина умер во время задержания полицией: дело расследует ГБР

Винницкая область, Среда 23 июля 2025 16:45
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В Винницкой области мужчина умер во время задержания полицией: дело расследует ГБР Фото: в Винницкой области мужчина умер во время задержания полицией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Винницкой области во время задержания полицией умер 51-летний мужчина. Работники ГБР начали досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 22 июля около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема.

В ходе общения водитель отказался представиться и пытался убежать. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание.

По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Сейчас уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Напомним, в прошлом году гражданин Украины погиб во время задержания полицией вблизи Ключборка в Опольском воеводстве Польши. Он потерял сознание после применения полицейскими так называемых инкапаситирующих приемов.

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Винницкая область ГБР
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