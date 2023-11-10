У Вінниці продовжують горіти склади. Їх гасять із вчора (відео)

У Вінниці продовжують горіти склади на площі 1000 кв. м. Їх гасять з вчора, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вінниця. Звечора 9 листопада триває ліквідація масштабної пожежі в складському приміщенні з будівельними матеріалами", - йдеться в повідомленні. Як зазначають рятувальники, спочатку вогонь охопив площу близько 1 тис. кв.м. "Станом на ранок (10 листопада, - ред.) площа складає вже 100 кв.м", - зазначили в ДСНС. Нагадаємо, у Вінниці 9 листопада загорілися складські приміщення. Пожежа поширилась на площі близько 1 квадратного кілометра. В них зберігався ламінат.