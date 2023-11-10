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В Виннице продолжают гореть склады. Их тушат со вчера (видео)

Винница, Пятница 10 ноября 2023 08:20
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В Виннице продолжают гореть склады. Их тушат со вчера (видео) Фото: в Виннице продолжают гореть склады 10 ноября (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталия Гурковская

В Виннице продолжают гореть склады на площади в 1000 кв. м. Их тушат со вчера, 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Винница. С вечера 9 ноября идет ликвидация масштабного пожара в складском помещении со строительными материалами", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, сначала огонь охватил площадь около 1 тыс. кв.

"По состоянию на утро (10 ноября, - ред.) площадь составляет уже 100 кв.м", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Виннице 9 ноября загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра. В них хранился ламинат.

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