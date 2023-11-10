В Виннице продолжают гореть склады. Их тушат со вчера (видео)

В Виннице продолжают гореть склады на площади в 1000 кв. м. Их тушат со вчера, 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Винница. С вечера 9 ноября идет ликвидация масштабного пожара в складском помещении со строительными материалами", - говорится в сообщении. Как отмечают спасатели, сначала огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. "По состоянию на утро (10 ноября, - ред.) площадь составляет уже 100 кв.м", - отметили в ГСЧС. Напомним, в Виннице 9 ноября загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра. В них хранился ламинат.