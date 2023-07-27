Через уламки збитих під Вінницею ракет постраждали 5 осіб
Під час масштабних ударів по Україні 26 липня, у передмісті Вінниці збили дві ракети "Калібр". На жаль, є постраждалі від уламків ракет.
Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Вчора у передмісті Вінниці приблизно 14 години було збито дві ракети "Калібр". Від уламків постраждали п'ятеро осіб", - пише Борзов.
За словами голова ОВА, усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.
"Пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення. Розмір збитків наразі уточнюється", - додав Борзов.
Масштабний обстріл 26 липня
26 липня, увечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що росіяни запустили ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Через деякий час ворог також використав й гіперзвукові ракети "Кинжал".
Як розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворог намагався атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.
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