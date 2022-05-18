В Виннице запретили посещать пляжи до окончания военного положения
Фото: в Виннице запретили посещать пляжи (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Виннице отсрочили пляжный сезон. До окончания военного положения жителям запретили посещать водные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.
Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Это касается пляжей и мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на территории городского территориальной общины", - говорится в сообщении.
Напомним, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Жителей призывали не посещали пляжи и не ходить по песку.
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