У Вінниці заборонили відвідувати пляжі до закінчення воєнного стану
Фото: у Вінниці заборонили відвідувати пляжі (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Вінниці відтермінували пляжний сезон. До закінчення воєнного стану жителям заборонили відвідувати водні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.
Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Це стосується пляжів та місць масового відпочинку містян на водних об’єктах, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Жителів закликали не відвідували пляжі та не ходити по піску.
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