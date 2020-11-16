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В Виннице выступили против усиления карантина, перекрыли центральную улицу

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 ноября, в Виннице предприниматели вышли на протест с требованием отменить карантин выходного дня. Они перекрыли центральную улицу города.

Об этом сообщает местное издание "Veжa".

Как сообщается, около 12:00 несколько десятков протестующих перекрыли движение по улице Соборной. Они двигаются по пешеходному переходу возле здания Винницкой облгосадминистрации.

Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось. Они хотят услышать официальную версию властей по поводу "давления на бизнес".

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Фото: протесты в Виннице (vezha.ua)

Часом ранее эта же группа протестующих временно перекрывала движение транспорта на международной трассе на Киев возле пгт Стрижавка.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и на протяжении минимум трех недель будут действовать новые ограничения.

Однако Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

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