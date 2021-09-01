ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Виннице во время линейки в школе умер мужчина

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 13:29
В Виннице во время линейки в школе умер мужчина Фото: в Виннице умер мужчина на линейке 1 сентября (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Винниця.info".

Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.

"Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница День знаний
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США