В Виннице во время линейки в школе умер мужчина
Фото: в Виннице умер мужчина на линейке 1 сентября (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине. Он умер от остановки сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Винниця.info".
Мужчина потерял сознание на улице. Родители и учителя начали реанимировать мужчину и вызвали скорую. Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным полиции, мужчина умер от остановки сердца.
"Однако, окончательно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.