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У Вінниці під час лінійки у школі помер чоловік

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Середа 01 вересня 2021 13:29
У Вінниці під час лінійки у школі помер чоловік Фото: у Вінниці помер чоловік на лінійці 1 вересня (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Вінниці під час святкової лінійки у школі стало зле 71-річному чоловіку. Він помер від зупинки серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вінниця.info".

Чоловік знепритомнів на вулиці. Батьки та вчителі почали реанімувати чоловіка та викликали швидку. Лікарям швидкої допомоги врятувати чоловіка не вдалось.

За попередніми даними поліції, що чоловік помер від зупинки серця.

"Проте, остаточно про причини смерті стане відомо після судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

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