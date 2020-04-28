В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание

Винницкая предпринимательница Елена Гурьевская, отказавшись возвращать залог по кредиту, решила захватить здание банка. Об этом сообщают местные СМИ, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Гурьевская взяла под залог здания на ул. Антоновича кредит, просрочила все выплаты по нему, а когда суд подтвердил невозвращенный кредит и передал задолженность третьей стороне – отказалась покидать здание.

Вместо этого она забаррикадировалась с сообщниками в здании и держала оборону.

Позже, когда подразделение КОРД взяли здание под контроль, в помещении был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Полицейскими изъято 10 единиц оружия, среди которых 3 автомата, а также патроны.

В отделение полиции были доставлены все участники конфликта для установления их личностей и опрос по поводу участия в упомянутых событиях. Рассматривают действия Гурьевской с точки зрения уголовной статьи о самоуправстве. В действиях Гурьевской, по мнению правоохранителей, есть состав преступления по ст. 206, 356, 263 УК Украины.

Сообщается, что сейчас деятельность Гурьевской проверяется правоохранительными органами.

Напомним, ранее Гурьевскую уже обвиняли в попытках присвоить чужую недвижимостью. Сообщалось, что ее предприятие "Остер" якобы захватило здание предприятия "Подолье" в селе Строинке, причем, по свидетельствам директора Андрея Слободанюка, не обошлось без рейдерства и запугиваний.