В Виннице потушили масштабный пожар в Старом городе

В Виннице спасатели ликвидировали масштабный пожар в Старом городе . Там сегодня вечером загорелись склады в переулке Широцкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям .

Пожар локализовали в 18:49 на площади 700 квадратных метров, а уже в 19:42 огонь полностью потушили. С пожаром боролись 40 человек из личного состава ГСЧС и 10 единиц техники.

"Жертв и пострадавших нет", - заявил в ГСЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара пока не называются.