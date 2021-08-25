У Вінниці загасили масштабну пожежу в Старому місті
Фото: у Вінниці ліквідували масштабну пожежу (dsns.gov.ua)
У Вінниці рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Старому місті. Там сьогодні ввечері загорілися склади на провулку Широцького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Пожежу локалізували о 18:49 на площі 700 квадратних метрів, а вже о 19:42 вогонь повністю загасили. З пожежею боролися 40 осіб з особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.
"Жертв та постраждалих немає", - заявив в ДСНС.
Причини та обставини виникнення пожежі наразі не називаються.