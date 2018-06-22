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В Виннице подорожает проезд в маршрутных такси с 1 июля

НовостиОбщество    22.06.2018 - 11:52
Иллюстративное фото (maxiwell83.livejournal.com)
Иллюстративное фото (maxiwell83.livejournal.com)

Стоимость поездки в маршрутных такси Винницы вырастет с 4 гривен до 5 и 6 гривен в зависимости от длины маршрута

В Виннице начиная с 1 июля вырастет стоимость проезда в маршрутных такси. Соответствующее решение принял исполком Винницкого городского совета, передает пресс-служба мэрии.

Согласно принятому решению исполкома городского совета, с 1 июля стоимость поездки в маршрутных такси Винницы вырастет с 4 гривен до 5 и 6 гривен в зависимости от длины маршрута, а в ночное время стоимость проезда на маршруте №25Н (с 22:00 до 6:00) - будет составлять 8 гривен (ранее было 6 гривен, - ред.).

"Изменение цены на проезд вызвано подорожанием всех составляющих тарифа. За два года стоимость дизельного топлива выросла почти на 82%, а размер минимальной заработной платы - более чем на 159%. При этом перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса - за полцены", - обосновывает горсовет решение исполнительного комитета.

Отмечается, что городские перевозчики обращались к винницкой власти с просьбой повысить проезд уже в течение года.

"По нашим расчетам, которые мы подали еще в январе, оптимальной ценой за проезд должны были бы быть 7,8 - 8 гривен. Но просим поднять хотя бы до 6 гривен", - отметил председатель Винницкой ассоциации частных перевозчиков Александр Гота.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Винницы пока остается неизменной.

Напомним, в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте с 14 июля 2018 года до 8 гривен. В связи с подорожанием проезда в Киеве пассажирам будет предложена широкая гамма проездных билетов.

 

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Теги публикации: маршрутка, рост цен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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