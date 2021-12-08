В "Винницагазе" техобслуживание своих сетей заказали 35 тысяч потребителей

На 1 декабря текущего года о безопасности газовых сетей своих домов позаботились более 35 тысяч потребителей газа Винницкой области, заключив договоры на техническое обслуживание с АО "Винницагаз". Среди них - 32 тысячи владельцев частных домов и квартир, более 900 многоэтажек и 2,3 тысячи предприятий, учреждений и организаций.

"С началом отопительного сезона по всей Украине участились несчастные случаи, вызванные несоблюдением правил безопасности при использовании газа. В связи с этим АО "Винницагаз" в очередной раз отмечает - техническое состояние внутридомовых сетей требует особого внимания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что своевременное профессиональное обслуживание согласно требованиям действующего законодательства должны обеспечить владельцы или балансодержатели зданий и сооружений. Услуга предоставляется на договорных началах специализированными организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ.

"Потребители постепенно приобщаются, понимая, что состояние сетей – это безопасность и надежность потребления газа в каждом доме. В целом акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности подписали почти 116 тысяч потребителей разных категорий", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

В этом году "Винницагаз" предлагает эту услугу на акционных условиях – стоимостью 300 гривен в год. Преимуществами предложения уже воспользовались 12,3 тысячи клиентов.

"Компания призывает потребителей не медлить и своевременно обеспечить профессиональное обслуживание газовых сетей в своих домах для безопасного, безаварийного и бесперебойного потребления газа", - говорится в сообщении.