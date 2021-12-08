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У "Вінницягазі" техобслуговування своїх мереж замовили 35 тисяч споживачів

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Вінниця, Середа 08 грудня 2021 16:34
У "Вінницягазі" техобслуговування своїх мереж замовили 35 тисяч споживачів Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

На 1 грудня поточного року про безпеку газових мереж своїх будинків подбали понад 35 тисяч споживачів газу Вінницької області, уклавши договори на технічне обслуговування з АТ "Вінницягаз". Серед них - 32 тисячі власників приватних будинків і квартир, понад 900 багатоповерхівок і 2,3 тисячі підприємств, установ і організацій.

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"З початком опалювального сезону по всій Україні почастішали нещасні випадки, викликані недотриманням правил безпеки при використанні газу. У зв'язку з цим АТ "Вінницягаз" в черговий раз зазначає - технічний стан внутрішньобудинкових мереж потребує особливої уваги", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що своєчасне професійне обслуговування згідно з вимогами чинного законодавства повинні забезпечити власники або балансоутримувачі будівель і споруд. Послуга надається на договірних засадах спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл на виконання таких робіт.

"Споживачі поступово долучаються, розуміючи, що стан мереж – це безпека і надійність споживання газу в кожному будинку. Загалом акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності підписали майже 116 тисяч споживачів різних категорій", - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

Цього року "Вінницягаз" пропонує цю послугу на акційних умовах – вартістю 300 гривень на рік. Перевагами пропозиції вже скористалися 12,3 тисячі клієнтів.

"Компанія закликає споживачів не зволікати і своєчасно забезпечити професійне обслуговування газових мереж у своїх будинках для безпечного, безаварійного та безперебійного споживання газу", - йдеться в повідомленні.

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Вінниця Газ
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