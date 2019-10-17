В "Винницагазе" рассказали, на что направят средства из нового тарифа

Иллюстративное фото (УНИАН)

НКРЭКУ утвердила новый подход в оплате услуг доставки газа для бытовых потребителей

Новый тариф АО "Винницагаз" на доставку газа позволит компании проводить бесплатную замену устаревших счетчиков газа, создать обменный фонд счетчиков для населения, а также закупить необходимые материалы для проведения комплексного приборного обследования и текущего ремонта газовых сетей.

Средний месячный платеж за распределение природного газа в Винницкой области составит около 122 грн с НДС.

Средства из ежемесячного платежа будут направлены на:

51 грн - регулирование давления в сетях;

22 грн - регулярное комплексное приборное обследование газовых сетей;

20 грн - налоги (НДС)

10 грн - эксплуатационные расходы;

7 грн - работа АДС;

6 грн - экстренный ремонт сетей;

2 грн - установление и обслуживание счетчиков;

2 грн - обслуживание клиентов;

2 грн - модернизация сетей.

"Также у АО "Винницагаз" появится возможность обеспечения в полной мере материальными ресурсами аварийно-диспетчерской службы предприятия, что является залогом безопасного газоснабжения для потребителей Винницкой области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 7 октября 2019 года НКРЭКУ утвердила новый подход в оплате услуг доставки газа для бытовых потребителей. Плата за доставку газа теперь отделена от стоимости газа и будет уплачиваться отдельно. Это позволит отграничить конкурентный рынок поставки газа от монопольных услуг распределения и повысить безопасность газоснабжения.

Стоимость услуги зависит от объема газа, потребленного потребителем за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями ежемесечно. Равномерные платежи смогут прогнозировать расходы в течение года. В свою очередь, газораспределительные компании смогут равномерно получать в течение года ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей.

"За последние пять лет АО "Винницагаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 559 млн грн. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 350 млн грн. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - говорит финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Например, в новом тарифе АО "Винницагаз" в качестве компенсации должен получить 58,5 млн грн, в то время как задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 999 млн грн. "При таком финансировании компенсаций, АО "Винницагаз" понадобится около 17 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами. Поэтому проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами", - говорится в сообщении.