У "Вінницягазі" розповіли, на що спрямують кошти з нового тарифу

Ілюстративне фото (УНІАН)

НКРЕКП затвердила новий підхід в оплаті послуг з доставки газу для побутових споживачів

Новий тариф АТ "Вінницягаз" на доставку газу дозволить компанії проводити безкоштовну заміну застарілих лічильників газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також закупити необхідні матеріали для проведення комплексного приладового обстеження та поточного ремонту газових мереж.

Середній місячний платіж за розподіл природного газу у Вінницькій області складе близько 122 грн з ПДВ.

Кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:

51 грн - регулювання тиску в мережах;

22 грн - регулярне комплексне приладове обстеження газових мереж;

20 грн - податки (ПДВ)

10 грн - експлуатаційні витрати;

7 грн - робота АДС;

6 грн - екстрений ремонт мереж;

2 грн - встановлення та обслуговування лічильників;

2 грн - обслуговування клієнтів;

2 грн - модернізація мереж

"Також у АТ "Вінницягаз" з'явиться можливість забезпечення в повній мірі матеріальними ресурсами аварійно-диспетчерської служби підприємства, що є запорукою безпечного газопостачання для споживачів Вінницької області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 7 жовтня 2019 року НКРЕКП затвердила новий підхід в оплаті послуг з доставки газу для побутових споживачів. Плата за доставку газу тепер відокремлена від вартості газу і буде сплачуватися окремо. Це дозволить відмежувати конкурентний ринок поставки газу від монопольних послуг розподілу і підвищити безпеку газопостачання.

Вартість послуги залежить від обсягу газу, спожитого споживачем за попередній рік. Вона буде виплачуватися рівними частинами щомісячно. Рівномірні платежі зможуть прогнозувати витрати протягом року. У свою чергу, газорозподільні компанії зможуть отримувати рівномірно протягом року ресурс, необхідний для обслуговування та модернізації мереж.

"За останні п'ять років АТ "Вінницягаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитки на суму 559 млн грн. Тільки в поточному році компанія отримає збитки на суму 350 млн грн. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди", - говорить фінансовий директор АТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський.

Наприклад, у новому тарифі АТ "Вінницягаз" в якості компенсації повинен отримати 58,5 млн грн, в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками газового ринку становить 999 млн грн. "При такому фінансуванні компенсацій, АТ "Вінницягаз" знадобиться близько 17 років, щоб розрахуватися з контрагентами. Тому проблема боргів між учасниками газового ринку не вирішується новими тарифами", - йдеться в повідомленні.