"Винницагаз" взимает долги за доставку газа в судебном порядке

Потребители газа Винницкой области на 15 августа текущего года задолжали за доставку газа почти 54 млн гривен. АО "Винницагаз" вынуждено прибегать к взысканию задолженности в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Каждый десятый потребитель не заплатил ни разу, а каждый пятый задерживает оплату на 2-3 месяца. Неплатежи парализуют работу АО "Винницагаз", в частности затрудняют подготовку газовых сетей к отопительному сезону и предоставление услуги доставки газа в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что более 50 исков на общую сумму почти 300 тысяч гривен уже поданы в суд по всей области. Материалы относительно взыскания еще около 5,5 млн гривен готовятся для подачи в суд в ближайшее время. Сейчас судом уже удовлетворено 11 исков и выдано судебные приказы о взыскании долгов на общую сумму около 30 тысяч гричен.

"Моратория на взыскание долгов в судебном порядке во время карантина нет. В сложившихся условиях, предприятие прибегает к крайним мерам и обращается в суд", - говорит коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко. Компания постоянно напоминает потребителям порядок и сроки оплаты доставки газа. В конце концов, принимает меры к уменьшению задолженности. С начала года должникам направлено почти 21 тысяч досудебных предупреждений о необходимости погашения долгов".

"Винницагаз" призывает потребителей рассчитаться за услугу распределения газа, не доводить дело до суда, чтобы избежать дополнительных расходов на решение спора в судебном порядке.

"В свою очередь соблюдение дисциплины в расчетах позволит предприятию предоставить качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа полмиллиона потребителей региона и подготовить сети к зиме", - говорится в сообщении.