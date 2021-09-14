"Винницагаз" внедряет два проекта редизайна газовых сетей на 8,5 млн гривен

"Мощность газораспределительных сетей в Винницкой области вчетверо превышает фактические потребности клиентов компании. Обеспечение бесперебойной работы газовой системы с избыточной мощностью требует соответствующих затрат. Редизайн сетей, который оптимизирует сетевое оборудование, сокращает затраты на распределение газа, в частности, эксплуатационные расходы и трудовые ресурсы. В свою очередь, потребители получают безаварийное и бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания "Винницагаз" разработала и начала реализацию двух проектов редизайна газораспределительных сетей. Первый проект стоимостью 7 млн гривен - в зоне действия ГРС "Брацлав". Он предусматривает демонтаж двух шкафных регуляторов давления (ШГРП) и 432 домовых регуляторов давления (КБРТ). Будут заменены пять устаревших ШГРП и 800 КБРТ на новые, 14,5 км газопроводов будут модернизированы со среднего давления на низкое. Также будет проводиться замена бытовых счетчиков газа, не подлежащих дальнейшей эксплуатации.

"Второй проект редизайна реализуется в Томашполе. Здесь АО "Винницагаз" проведет реконструкцию системы газоснабжения со снижением категорийности газопровода и установкой двух современных ШГРП. При этом будет выведено из эксплуатации 8 морально устаревших ШГРП и 3 ГРП, осуществлено понижение рабочего давления с высокого на средний в газопроводах протяженностью 60 км. Объем инвестиций составит около 1,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Проекты редизайна "Винницагаз" реализует в два этапа в течение 2021-2022 годов.

По словам пресс-службы, сейчас уже установлено около 400 новых КБРТ: это современные приборы итальянского производства - более надежные и экономные. Новое оборудование имеет 3 степени защиты от повышения давления в сети, способно стабильно поддерживать давление, подвергается точной регулировке.

"Внедрение всех запланированных мероприятий даст возможность уменьшения потерь технологического газа более чем в 2 раза для сетей Брацлавской ОТГ и уменьшения эксплуатационных расходов почти на треть", - отмечает технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

АО "Винницагаз" в ближайшие 10 лет планирует провести детальный редизайн газораспределительных сетей всего региона с перспективой их подготовки к работе с водородом и биогазом.