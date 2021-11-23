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"Винницагаз" установил 180 новых ШГРП на сетях Винницкой области

Автор: Мария Тарарыева

Для модернизации газораспределительных сетей региона АО "Винницагаз" установило за последние три года 180 современных ШГРП производства Львовского завода RGC Production. Высококачественное оборудование регулирует давление газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

"Приоритетным направлением работы АО "Винницагаз" является модернизация газовых сетей, установка нового и замена существующего, морально устаревшего оборудования на современное. В частности, за последние 3 года компанией установлено 180 шкафных газораспределительных пунктов производства Львовского завода RGC Production. Из них в текущем году – 30 единиц. При этом 144 ШГРП установлены на замену устаревшим образцам за счет платы за распределение газа. Остальные – при новых газификациях за средства заказчиков", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что оборудование ШГРП регулирует уровень давления газа в сети, обеспечивает его понижение и стабильную поддержку на необходимом уровне, предотвращает скачки давления. Фильтры ШГРП очищают голубое топливо от механических микрочастиц перед подачей его на газовые приборы потребителей.

"От работы ШГРП зависит стабильное и безаварийное распределение газа потребителям. Поэтому АО "Винницагаз" использует надежное оборудование лучших производителей", – отмечает технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

По словам пресс-службы, модернизация и редизайн газовых сетей с установкой нового оборудования финансируется за счет тарифа на распределение газа.

"Стоимость установки одного ШГРП в зависимости от его мощности составляет от 150 до 550 тысяч гривен. Следовательно, своевременная оплата услуги распределения газа – залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии, стабильной доставки газа каждому потребителю", - говорится в сообщении.

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ВинницаГаз