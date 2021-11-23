"Винницагаз" установил 180 новых ШГРП на сетях Винницкой области
Для модернизации газораспределительных сетей региона АО "Винницагаз" установило за последние три года 180 современных ШГРП производства Львовского завода RGC Production. Высококачественное оборудование регулирует давление газа в сети и обеспечивает стабильную подачу голубого топлива потребителям.
Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".
"Приоритетным направлением работы АО "Винницагаз" является модернизация газовых сетей, установка нового и замена существующего, морально устаревшего оборудования на современное. В частности, за последние 3 года компанией установлено 180 шкафных газораспределительных пунктов производства Львовского завода RGC Production. Из них в текущем году – 30 единиц. При этом 144 ШГРП установлены на замену устаревшим образцам за счет платы за распределение газа. Остальные – при новых газификациях за средства заказчиков", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что оборудование ШГРП регулирует уровень давления газа в сети, обеспечивает его понижение и стабильную поддержку на необходимом уровне, предотвращает скачки давления. Фильтры ШГРП очищают голубое топливо от механических микрочастиц перед подачей его на газовые приборы потребителей.
"От работы ШГРП зависит стабильное и безаварийное распределение газа потребителям. Поэтому АО "Винницагаз" использует надежное оборудование лучших производителей", – отмечает технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.
По словам пресс-службы, модернизация и редизайн газовых сетей с установкой нового оборудования финансируется за счет тарифа на распределение газа.
"Стоимость установки одного ШГРП в зависимости от его мощности составляет от 150 до 550 тысяч гривен. Следовательно, своевременная оплата услуги распределения газа – залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии, стабильной доставки газа каждому потребителю", - говорится в сообщении.