"Вінницягаз" встановив 180 нових ШГРП на мережах Вінницької області

Для модернізації газорозподільних мереж регіону АТ" Вінницягаз " встановило за останні три роки 180 сучасних ШГРП виробництва Львівського заводу RGC Production. Високоякісне обладнання регулює тиск газу в мережі і забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

"Пріоритетним напрямком роботи АТ "Вінницягаз" є модернізація газових мереж, встановлення нового та заміна існуючого, морально застарілого обладнання на сучасне. Зокрема, за останні 3 роки компанією встановлено 180 шафових газорозподільних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production. З них у поточному році - 30 одиниць. При цьому 144 ШГРП встановлені на заміну застарілим зразкам за рахунок плати за розподіл газу. Решта - при нових газифікаціях за кошти замовників", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що обладнання ШГРП регулює рівень тиску газу в мережі, забезпечує його зниження і стабільну підтримку на необхідному рівні, запобігає скачки тиску. Фільтри ШГРП очищають блакитне паливо від механічних мікрочастинок перед подачею його на газові прилади споживачів.

"Від роботи ШГРП залежить стабільний і безаварійний розподіл газу споживачам. Тому АТ "Вінницягаз" використовує надійне обладнання кращих виробників", – зазначає технічний директор АТ" Вінницягаз " Ігор Дорошенко.

За словами прес-служби, модернізація і редизайн газових мереж з установкою нового обладнання фінансується за рахунок тарифу на розподіл газу.

"Вартість установки одного ШГРП залежно від його потужності становить від 150 до 550 тисяч гривень. Відтак, своєчасна оплата послуги розподілу газу - запорука утримання газорозподільних мереж та споруд на них у належному стані, стабільної доставки газу кожному споживачеві", - йдеться у повідомленні.