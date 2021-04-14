"Винницагаз": сто клиентов компании осуществили реконструкцию газовых сетей

С начала года АО "Винницагаз" предоставил услуги по реконструкции газовых сетей почти 100 клиентам. До конца года компания планирует выполнить до 1000 заказов и предлагает потребителям воспользоваться комплексной услугой, обратившись к 104.ua Клиентское пространство.

"Услуга реконструкции сетей – это сложный комплекс работ. Реконструкция проводится, если покупателю необходимо изменить место расположения газовых сетей, газового счетчика, котла или колонки, заменить старое газовое оборудование на новое, установить дополнительные газовые приборы или демонтировать существующие", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, прекращение газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов сети. Далее нужно проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и осуществить пуск газа.

В пресс-службе отметили, что клиенты АО "Винницагаз" имеют возможность получить услугу комплексно. Для этого потребителю нужно обратиться в центр обслуживания – 104.ua Клиентское пространство.

В 2020 году услугу реконструкции заказали 730 потребителей голубого топлива. По словам пресс-службы, выполнение комплексной услуги реконструкции позволяет потребителю сэкономить время и средства.

"Персональные менеджеры в 104.ua Клиентском пространстве сопровождают клиентов от подачи заявления до пуска газа на объект. Контролируют все этапы выполнения работ, предоставляют консультации и помогают оформить все необходимые документы, информируют клиента о состоянии выполнения работ. Помогают подобрать газовое оборудование согласно проекту газоснабжения и потребностей потребителя. У них сразу можно заказать необходимое газовое оборудование, услуги по его установке и сервисному обслуживанию", - объясняет директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

Также в пресс-службе добавили, что клиенту нужно лишь один раз обратиться в 104.ua Клиентское пространство с заявлением на реконструкция, предоставить пакет документов и ждать выполнения работ. Стоимость реконструкции в каждом случае разная, зависит от объема и характера работ, которые необходимо выполнить потребителю.