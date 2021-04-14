"Вінницягаз": сто клієнтів компанії здійснили реконструкцію газових мереж

З початку року АТ "Вінницягаз" надав послуги з реконструкції газових мереж майже 100 клієнтам. До кінця року компанія планує виконати до 1000 замовлень й пропонує споживачам скористатися комплексною послугою, звернувшись до 104.ua Клієнтського простору.

"Послуга реконструкції мереж – це складний комплекс робіт. Реконструкція проводиться, якщо споживачу необхідно змінити місце розташування газових мереж, газового лічильника, котла чи колонки, замінити старе газове обладнання на нове, встановити додаткові газові прилади чи демонтувати існуючі", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, розробку проекту, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів мережі. Далі потрібно перевірити реконструйовану мережу на міцність, герметичність, прийняти в експлуатацію і здійснити пуск газу.

У прес-службі зазначили, що клієнти АТ "Вінницягаз" мають можливість отримати послугу комплексно. Для цього споживачу потрібно звернутися до центру обслуговування – 104.ua Клієнтський простір.

У 2020 році послугу реконструкції замовили 730 споживачів блакитного палива. За словами прес-служби, виконання комплексної послуги реконструкції дозволяє споживачу заощадити час та кошти.

"Персональні менеджери у 104.ua Клієнтському просторі супроводжують клієнтів від подачі заяви до пуску газу на об’єкт. Контролюють усі етапи виконання робіт, надають консультації та допомагають оформити усі необхідні документи, інформують клієнта про стан виконання робіт. Допомагають підібрати газове обладнання відповідно до проекту газопостачання та потреб споживача. У них одразу можна замовити необхідне газове обладнання, послуги з його встановлення та сервісного обслуговування" - пояснює директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

Також у прес-службі додали, що клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконстукцію, надати пакет документів і чекати виконання робіт. Вартість реконструкції в кожному випадку різна, залежить від обсягу та характеру робіт, які потрібно виконати споживачу.