UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Винницагаз Сбыте" рассказали о поставках газа и электроэнергии с начала года

Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

ООО "Винницагаз Сбыт", работающее под брендом "ТВОЙ ГАЗСБЫТ", продолжает надежно обеспечивать бизнес-клиентов голубым топливом и электрической энергией. За 5 месяцев текущего года компания реализовала для нужд юридических лиц почти 1,3 млн кубометров газа и 5,7 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на войну, мы делаем все возможное, чтобы наши потребители были обеспечены ресурсом вовремя и в полном договорном объеме. Наши менеджеры всегда на связи с клиентами. Нам доверяют и нас выбирают. С начала года ООО "Винницагаз Сбыт", как поставщика газа и электроэнергии, выбрали более трех десятков новых бизнес-клиентов. Больше всего их добавилось в областном центре", – говорит начальник отдела продаж юридическим лицам ООО "Винницагаз Сбыт" Виктор Пышнов.

В компании отмечают важность своевременных расчетов за энергоносители. На сегодня общий долг юридических лиц за потребленные энергоресурсы составляет 18,4 млн гривен. Из них за газ – 16,7 млн гривен, за электроэнергию – почти 1,7 млн гривен.

"В такое трудное для всех нас время мы нуждаемся в поддержке и понимании от своих клиентов. Закупка и поставка природного газа и электроэнергии нашей компанией напрямую зависит от своевременных расчетов. Просим вас относиться с пониманием к данной ситуации и проводить оплату за потребленное, соблюдая условия договора", – отмечает Виктор Пышнов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаГаз