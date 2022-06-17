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В "Винницагаз Сбыте" рассказали о поставках газа и электроэнергии с начала года

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Винницкая область, Пятница 17 июня 2022 14:02
В "Винницагаз Сбыте" рассказали о поставках газа и электроэнергии с начала года Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

ООО "Винницагаз Сбыт", работающее под брендом "ТВОЙ ГАЗСБЫТ", продолжает надежно обеспечивать бизнес-клиентов голубым топливом и электрической энергией. За 5 месяцев текущего года компания реализовала для нужд юридических лиц почти 1,3 млн кубометров газа и 5,7 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на войну, мы делаем все возможное, чтобы наши потребители были обеспечены ресурсом вовремя и в полном договорном объеме. Наши менеджеры всегда на связи с клиентами. Нам доверяют и нас выбирают. С начала года ООО "Винницагаз Сбыт", как поставщика газа и электроэнергии, выбрали более трех десятков новых бизнес-клиентов. Больше всего их добавилось в областном центре", – говорит начальник отдела продаж юридическим лицам ООО "Винницагаз Сбыт" Виктор Пышнов.

В компании отмечают важность своевременных расчетов за энергоносители. На сегодня общий долг юридических лиц за потребленные энергоресурсы составляет 18,4 млн гривен. Из них за газ – 16,7 млн гривен, за электроэнергию – почти 1,7 млн гривен.

"В такое трудное для всех нас время мы нуждаемся в поддержке и понимании от своих клиентов. Закупка и поставка природного газа и электроэнергии нашей компанией напрямую зависит от своевременных расчетов. Просим вас относиться с пониманием к данной ситуации и проводить оплату за потребленное, соблюдая условия договора", – отмечает Виктор Пышнов.

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