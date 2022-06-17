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У "Вінницягаз Збуті" розповіли про постачання газу та електроенергії з початку року

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Вінницька область, П'ятниця 17 червня 2022 14:02
У "Вінницягаз Збуті" розповіли про постачання газу та електроенергії з початку року Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Вінницягаз Збут", що працює під брендом "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", продовжує надійно забезпечувати бізнес-клієнтів блакитним паливом та електричною енергією. За 5 місяців поточного року компанія реалізувала для потреб юридичних осіб майже 1,3 млн кубометрів газу та 5,7 млн кіловат-годин електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Попри війну, ми робимо усе можливе, щоб наші споживачі були забезпечені ресурсом вчасно і в повному договірному об’ємі. Наші менеджери завжди на зв’язку з клієнтами. Нам довіряють і нас обирають. З початку року ТОВ "Вінницягаз Збут", як постачальника газу та електроенергії, обрали понад три десятки нових бізнес- клієнтів. Найбільше їх додалось в обласному центрі", – говорить начальник відділу продажів юридичним особам ТОВ "Вінницягаз Збут" Віктор Пишнов.

У компанії наголошують на важливості вчасних розрахунків за енергоносії. На сьогодні загальний борг юридичних осіб за спожиті енергоресурси складає 18,4 млн гривень. З них за газ – 16,7 млн гривень, за електроенергію – майже 1,7 млн гривень.

"У такий важкий для усіх нас час ми потребуємо підтримки та розуміння від своїх клієнтів. Закупівля й постачання природного газу та електроенергії нашою компанією напряму залежить від своєчасних розрахунків. Просимо вас ставитись із розумінням до даної ситуації та проводити оплату за спожите, дотримуючись умов договору", – наголошує Віктор Пишнов.

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