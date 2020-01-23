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"Винницагаз Сбыт" примет участие во всех открытых конкурсах на поставку газа

Новости » Энергетика     23.01.2020 - 15:02
"Винницагаз Сбыт" примет участие во всех открытых конкурсах на поставку газа
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

К концу января компания представит свои ценовые предложения еще 35 бюджетным учреждениям

С начала текущего отопительного периода "Винницагаз Сбыт" принял участие в 85 открытых торгах по закупке газа, которые объявили бюджетные учреждения и организации Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ООО "Винницагаз Сбыт" активно участвует в конкурентных процедурах на поставку газа, объявленных бюджетными учреждениями и организациями Винницкой области. По состоянию на 20 января текущего года объявления о покупке газа подали 120 представителей бюджетной сферы региона", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас компания приняла участие в 85 открытых торгах. 30 учреждений уже признали "Винницагаз Сбыт" победителем закупок и заключили договоры о поставках газа. На стадии заключения еще 20 договоров на поставку энергоресурса по результатам проведенных закупок.

"С каждым годом на рынке газа растет конкуренция среди поставщиков. Наше предприятие достаточно уверенно держит позиции. Этому способствует, в частности, наше активное участие в процедурах закупок газа за бюджетные средства", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

К концу января компания планирует представить свои ценовые предложения еще 35 потребителям бюджетной сферы, которые объявили о закупке газа.

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