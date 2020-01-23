ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вінницягаз Збут" візьме участь у всіх відкритих конкурсах на постачання газу

Новини » Енергетика     23.01.2020 - 15:02
"Вінницягаз Збут" візьме участь у всіх відкритих конкурсах на постачання газу
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

До кінця січня компанія представить свої цінові пропозиції ще 35 бюджетним установам

З початку поточного опалювального періоду "Вінницягаз Збут" взяв участь у 85 відкритих торгах із закупівлі газу, які оголосили бюджетні установи та організації Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Вінницягаз Збут" активно бере участь у конкурентних процедурах на постачання газу, оголошених бюджетними установами і організаціями Вінницької області. Станом на 20 січня поточного року оголошення про купівлю газу подали 120 представників бюджетної сфери регіону", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз компанія прийняла участь у 85 відкритих торгах. 30 установ вже визнали "Вінницягаз Збут" переможцем закупівель та уклали договори про постачання газу. На стадії укладення ще 20 договорів на постачання енергоресурсу за результатами проведених закупівель.

"З кожним роком на ринку газу зростає конкуренція серед постачальників. Наше підприємство досить впевнено тримає позиції. Цьому сприяє, зокрема, наша активна участь у процедурах закупівель газу за бюджетні кошти", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

До кінця січня компанія планує представити свої цінові пропозиції ще 35 споживачам бюджетної сфери, які оголосили про закупівлю газу.

"Дніпропетровськгаз": клієнти компанії будуть платити за доставку окремо
Новини України Вінницягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся