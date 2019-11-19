"Винницагаз Сбыт": онлайн расчеты за газ выросли вдвое

Иллюстративное фото (УНИАН)

На начало ноября Личным кабинетом пользуются более 92 тыс. потребителей газа Винницкой области

С начала года почти 52 тыс. бытовых потребителей газа Винницкой области оплатили газ онлайн. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"Для пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua пока доступны платежные платформ iPay.ua, Portmone.com, MasterPass и EasyPay.ua. Кроме того, оплатить газ можно через Приват24, Ощад24 и Pay.vn.ua", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чаще всего потребители газа Винницкой области пользуются платежной платформой Portmone.com. В текущем году с ее помощью осуществлено почти 24 тыс. платежных операций.

"С каждым годом популярность онлайн расчетов растет. Это удобно, быстро и надежно. Потребитель может оплатить в любое удобное для него время, прямо из дома или офиса, без очередей и лишних переплат. В онлайн-расчетах за газ комиссия минимальная, а то и вообще отсутствует", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, на начало ноября Личным кабинетом на сайте 104.ua пользуются более 92 тыс. потребителей газа Винницкой области.

"Личный кабинет - это многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных. Здесь потребители могут узнать цену газа, состояние своего лицевого счета, сумму к оплате, передать показания счетчика, загрузить и распечатать счет, оплатить газ и тому подобное. Кроме того, для удобства клиентов ООО "Винницагаз Сбыт" функционируют и другие онлайн сервисы. В частности, дистанционно решить "газовые" вопросы можно с помощью паблик аккаунта 7104.ua в Viber, а также мобильных приложений 104Mobile для смартфонов и 104MobileLight для iPhone", - говорится в сообщении.