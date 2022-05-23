"Винницагаз Сбыт" благодарит 305 тысяч клиентов, которые вовремя рассчитались за газ в апреле

ООО "Винницагаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", благодарит 305 тысяч бытовых клиентов, которые уже рассчитались за использованный природный газ в апреле. Своевременная оплата за потребленное - это поддержка экономики страны и реальная помощь государству во время войны.

"Мы благодарны всем клиентам, которые своевременно осуществили оплату за газ. В апреле уровень расчетов бытовых потребителей достиг 70%. Лучшие показатели своевременных оплат – в Гайсинском, Погребищенском, Теплицком, Бершадском и Шаргородском районах", – комментирует директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Вместе с тем, отмечает руководитель снабжающей компании, общий долг бытовых потребителей перед ООО "Винницагаз Сбыт" в настоящее время составляет 362 млн гривен.

"Во время действия военного положения мы не прекращаем поставки природного газа должникам и не взимаем штрафы за несвоевременные расчеты. Однако просим не накапливать долги и, по возможности, оплачивать счета за коммунальные услуги. Напоминаем, что рассчитываться за использованное голубое топливо нужно каждый месяц до 25 числа", – отмечает Василий Сопильник.

Для тех, кто имеет задолженность, ООО "Винницагаз Сбыт" предоставляет возможность заключить договор на реструктуризацию. Условия такого договора предусматривают погашение накопленного долга частями.

Заключить его можно в центральном отделении ООО "Винницагаз Сбыт", который находится по адресу: г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 23 или в районных отделениях и точках контакта.

В первом квартале 2022 года заключено 112 договоров реструктуризации на сумму почти 1,1 миллиона гривен.

Напоминаем, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги может стать причиной отмены субсидии на следующий отопительный сезон.