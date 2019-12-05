"Винницагаз Сбыт": 60 тыс. потребителей получают льготы в денежной форме

С октября 2019 года для 60 тыс. потребителей газа Винницкой области монетизированы льготы. Поэтому средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз Сбыта".

Рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, либо безналично на счета в "Ощадбанке".

"В связи с этим начисление платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляется в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник..

Часть потребителей, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения, получают средства монетизованої льготы на руки наличными. Они должны оплатить 100% суммы, указанной в счете, самостоятельно. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему.

"Другие льготники, а таких в Винницкой области почти 60 тыс., получают средства монетизированной льготы безналично на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, оплачивают часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". Об этой оплате банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссия за эту операцию "Ощадбанком" не удерживается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в вопросе предоставления и расчета льгот потребители газа могут обращаться в органы социальной защиты на местах – УТСЗН. За своевременное перечисление средств монетизированной помощи отвечает АО "Ощадбанк".

"Чтобы избежать недоразумений потребители газа имеют возможность контролировать состояние своего лицевого счета, начисления и платежи онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.