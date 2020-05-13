"Винницагаз Сбыт": 30% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для дальнейшей оплаты

На 1 мая почти 840 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Винницкой области перевели остатки неиспользованных акционных средств на основные личные счета. Теперь эти средства будут использованы клиентами для оплаты потребления газа в последующие периоды. Об этом сообщает пресс-службы ООО "Винницагаз Сбыт".

"Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 2729 потребителей газа в Винницкой области. Они зарезервировали на зиму более 3 млн куб. природного газа. В связи с теплыми погодними условиями и снижением цены на газ ниже акционной в отопительный сезон, свой запас голубого топлива исчерпали только 449 потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на 1 мая 837 участников акции, которые не использовали зарезервированные кубометры, оставили неиспользованные средства на счете для дальнейшего использования в счет оплаты газа. Еще 73 - вернули остаток средств на свои карточные счета по письменному заявлению. Остальные 1370 потребителей еще не определились, как им поступить с остатком акционного топлива.

"Потребители, которые намерены вернуть средства, должны подать соответствующее заявление в Центрах обслуживания клиентов - бросить в специально установленные для этого ящики или прислать на адрес ООО "Винницагаз Сбыт" по месту нахождения газифицированного объекта", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время. Сообщение о переводе или возврат средств потребители-участники акции получат в личном кабинете - письмом, СМС или по телефону.