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"Винницагаз" призывает потребителей подготовить газовые сети к зиме

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Винница, Пятница 05 ноября 2021 16:49
"Винницагаз" призывает потребителей подготовить газовые сети к зиме Работники газовой службы (пресс-служба "Винницагаза")
Автор: Мария Тарарыева

Аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" за 10 месяцев текущего года приняла 14 тысяч вызовов. 85% вызовов связаны с утечками газа на внутридомовых сетях. Поэтому владельцам зданий и сооружений для собственной безопасности нужно позаботиться о состоянии газовых сетей в доме.

Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаза".

По состоянию на 1 ноября 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила 14 тысяч выездов по вызовам "104". В 85% случаев газовики обнаружили и локализовали утечки природного газа на внутридомовых сетях. По словам пресс-службы, с началом отопительного сезона количество аварийных заявок увеличивается.

"Причинами утечек газа чаще всего является неисправное техническое состояние газовых сетей в домах, использование устаревшего газового оборудования или самовольная его замена", - говорит технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В пресс-службе отметили, что во избежание аварийных ситуаций владельцы зданий и сооружений должны ежегодно проводить профессиональное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Услуги предоставляются специализированными организациями на рыночных началах. То же самое касается установки, замены и обслуживания газовых приборов – плит, котлов, водонагревателей и тому подобное, которое должны осуществлять специалисты, а не случайные люди или сами потребители.

По состоянию на конец октября более 30 тысяч потребителей газа Винницкой области заказали услуги по техническому обслуживанию газовых сетей своих домов в АО "Винницагаз". Из них почти 19 тысяч – владельцы частных усадеб, жители 900 многоквартирных домов и 2,4 тысячи предприятий, учреждений и организаций.

"Позаботиться о своей безопасности и заказать необходимую услугу или сертифицированные газовые приборы можно в 104.ua Клиентских пространствах. С правилами безопасности при пользовании газа в быту, потребители могут ознакомиться на официальном сайте АО "Винницагаз" или на странице компании в сети Facebook", - говорится в сообщении.

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